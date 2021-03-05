سخروا من شكله خلال مقابلة عمل فأجرى 9 عمليات تجميل ودفع أكثر من 17 ألف دولار!

قال شاب فيتنامي يبلغ من العمر 26 عاما انه غير مظهره بشكل جذري بمساعدة الجراحة التجميلية، بعدما سخروا منه خلال مقابلة عمل، بسبب شكله.

وحظي الشاب، كوين، باهتمام كبير في وسائل التواصل الاجتماعي الآسيوية، بعد نشره صورا سابقة، ادعى أنها له قبل خضوعه لتسع عمليات جراحية تجميلية.

وبالنظر إلى الاختلاف الكبير في مظهره قبل وبعد العمليات، يبدو كوين وكأنه شخص مختلف تماما، من شكل وجهه إلى عينيه وأنفه، مما أثار شكوكا حول صحة مزاعمه.

وقال الشاب الفيتنامي، الذي يعمل حاليا كفنان مكياج في سايغون، لمتابعيه عبر تطبيق "تيك توك"، إنه أنفق ما يقدر بنحو 400 مليون دونغ (17400 دولار) على 9 عمليات تجميل كبرى، بما في ذلك تجميل الأنف وزراعة الذقن وقشرة البورسلين، وإعادة تشكيل الشفاه وجراحة الجفن المزدوج، وزراعة الشفاه.

وفي حديثه عن سبب قيامه بالجراحة التجميلية، ادعى كوين أن مظهره السابق جعل من الصعب عليه الحصول على وظيفة، وبعدما سخر منه أحد أصحاب العمل أثناء مقابلة، قرر أن الوقت قد حان للقيام بالتغيير. وبما أن عائلته ليست ميسورة الحال، كان عليه أن يمول عمليات التجميل من مدخراته الخاصة.

وقال: "في المرة الأولى التي عدت فيها إلى المنزل بعد الجراحة التجميلية، لم يتعرف علي والداي.. كنت أتوقع ذلك، لكنني ما زلت لا أستطيع كبح دموعي".

وينشر فنان المكياج الشاب بانتظام صورا ومقاطع فيديو له على "انستغرام" و "تيك توك"، بما في ذلك مقاطع انتقالية تؤكد تحوله الدرامي. وعلى الرغم من النقد والتشكيك الذي تعرض له، لم يندم كوين على اللجوء إلى الجراحة التجميلية، وأخبر متابعيه على وسائل التواصل أنه يجب عليهم جميعا القيام بكل ما يجعلهم يشعرون بالراحة.