نقلوا رجلاً بالخطأ لإجراء عملية ولادة قيصرية؟ إليكم التفاصيل

تداول بعض وسائل الإعلام تقارير مفادها أن مواطنا أميركيا رفع دعوى قضائية ويطلب من مستشفى في ولاية كنتاكي تعويضات بقيمة 1.2 مليون دولار، بعد خضوعه عن طريق الخطأ لعملية ولادة قيصرية.وادعى موقع Folkspaper أن الرجل المدعو ليزلي مورغان وايت البالغ من العمر 34 عاما، وهو يعاني من البدانة، نقل إلى مركز سانت ماثيوز الطبي بسيارة إسعاف بعد تعرضه لنوبة قلبية، وتم نقله بالخطأ إلى قسم النساء والولادة، حيث أخضعه الأطباء للتخدير وأجروا عملية ولادة قيصرية واكتشفوا "أنه لا يوجد جنين ولا حتى رحم، لأن الشخص المخدر أمامهم رجل أساسا وليس امرأة".ونشر الموقع صورة زعم أنها تظهر وايت.لكن سرعان ما تبين أن نفس الخبر سبق أن ورد في عامي 2020 و2019 في عدة مواقع إخبارية لا تحظى بأي مصداقية.وخاصة نشر الخبر مؤخرا من قبل موقع World News Daily Report المعروف بتداوله أخبارا كاذبة ساخرة.