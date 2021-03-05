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منوعات
قصة غريبة.. حادث سير يتسبّب بالكشف عن "خيانة زوجية"!
Lebanon 24
05-03-2021
|
15:00
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في قصة غريبة، تسبّب حادث سير في المكسيك بالكشف عن "خيانة زوجية"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام محلية.
وفي التفاصيل، فقد اكتشف زوج أن زوجته على علاقة غرامية مع شخص آخر، بعد أن استدعته الشرطة بعد أن تورّطت زوجته في حادث تصادم، ليكتشف الزوج "عشيقها السري" جالساً معها في السيارة.
وبدأت القصة على أحد الطرق السريعة في مدينة سالتيلو في كواويلا، الأحد الماضي، عندما كانت الزوجة مع عشقيها فصدمت سيارة أخرى مما استدعى تدخل الشرطة.
وكذبت الزوجة على رجال الشرطة في مكان الحادث حين أبلغتهم أن الرجل الذي في السيارة هو صديقها، وذلك لحمايته من الاعتقال بسبب الحادث.
لكن رجال الشرطة اتصلوا بمنزلها لترتيب وسيلة نقل لها، فرد زوجها على المكالمة، وما هي إلى دقائق حتى وصل إلى مكان الحادث.
وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أنّ مشاجرة اندلعت بين الزوجين بعد أن اكتشف الزوج المخدوع خيانة زوجته، وكاد الرجلان أن يدخلا في شجار أيضاً قبل أن تتدخل الشرطة.
وعلى الرغم من كذب الزوجة على الشرطة، فقد سمحت لها الشرطة في النهاية بالعودة إلى منزلها مع زوجها وأفراد أسرتها، بينما اعتقلت الرجل الذي كان معها بالسيارة.
المصدر:
سكاي نيوز
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