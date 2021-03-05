قصة غريبة.. حادث سير يتسبّب بالكشف عن "خيانة زوجية"!

في قصة غريبة، تسبّب حادث سير في المكسيك بالكشف عن "خيانة زوجية"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام محلية.





وبدأت القصة على أحد الطرق السريعة في مدينة سالتيلو في كواويلا، الأحد الماضي، عندما كانت الزوجة مع عشقيها فصدمت سيارة أخرى مما استدعى تدخل الشرطة.



وكذبت الزوجة على رجال الشرطة في مكان الحادث حين أبلغتهم أن الرجل الذي في السيارة هو صديقها، وذلك لحمايته من الاعتقال بسبب الحادث. وفي التفاصيل، فقد اكتشف زوج أن زوجته على علاقة غرامية مع شخص آخر، بعد أن استدعته الشرطة بعد أن تورّطت زوجته في حادث تصادم، ليكتشف الزوج "عشيقها السري" جالساً معها في السيارة.وبدأت القصة على أحد الطرق السريعة في مدينة سالتيلو في كواويلا، الأحد الماضي، عندما كانت الزوجة مع عشقيها فصدمت سيارة أخرى مما استدعى تدخل الشرطة.وكذبت الزوجة على رجال الشرطة في مكان الحادث حين أبلغتهم أن الرجل الذي في السيارة هو صديقها، وذلك لحمايته من الاعتقال بسبب الحادث.