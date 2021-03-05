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مواطن عربي في بلجيكا يتحوّل لمليونير "بالخطأ".. وهذا ما فعله بالمبلغ!

Lebanon 24
05-03-2021 | 18:00
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تحوّل رجل مصري يقيم في بلجيكا إلى مليونير في رمشة عين وذلك بعد قيام شركة بلجيكية بتحويل مبلغ 760 ألف يورو أي ما يعادل 14 مليون جنيه مصري، لحسابه الشخصي، عن طريق الخطأ، لكنّه لم يتردّد للحظة في إعادة المبلغ الذي تحوّل إليه بالخطأ. 
 
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الرجل الذي يعمل مرشداً سياحياً ومترجماً ويدعى أحمد جاد الرب قوله: "أعمل فى مكتب ترجمة بدولة بلجيكا وفوجئت بأن المكتب بدلاً من أن يحول لي مقابل ترجمة إحدى الفواتير وهو مبلغ زهيد للغاية، حوّل مبلغ الفاتورة بالكامل على حسابي المصرفي".
 
وأضاف أنّ "المكتب حوّل مبلغ 760 ألف يورو أي ما يعادل أكتر من 14 مليون جنيه مصري، ووصلت بالفعل لحسابي البنكي، وعلى الفور تواصل معي مسؤولو المكتب واعتذروا عن الخطأ وطالبونى برد المبلغ".

وتابع: "لم أفكر لحظة واحدة وتواصلت مع البنك لبحث إجراءات ردّ هذا المبلغ بأقصي سرعة.. يكفي أننى أصبحت مليونيراً لمدة 24 ساعة".
 
وأوضح أنّ "التفكير في عدم إعادة المبلغ لم يرد في مخيّلته برغم أنه خلال عمله بالسياحة والترجمة تعرض لمواقف نصب وكذب كثيرة من بعض الأجانب والشركات الأوروبية ولكن هذا لا يعنى أن يستحل ما لا يستحقه".
 
 
 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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