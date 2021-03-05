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خدعة بصرية مثيرة.. سفينة تطفو في الجو! (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2021 | 21:00
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أثار فيديو انتشر على موقع "يوتيوب" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر سفينة كما لو أنها تطفو في الجو في خدعة بصرية مثيرة.

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تمّ التقاط الفيديو في بانف بأبردينشاير باسكتلندا، وفيه ظهرت السفينة كما لو أنها لا تتحرك فوق سطح الماء، وإنما تطير في الجو.
 
ووفقاً للصحيفة، فقد ساعدت عوامل كثيرة في جعل هذه "الخدعة البصرية" أكثر واقعية مثل السحابة المنخفضة، وهو ما صعّب من رؤية مدى نهاية المياه الزرقاء وبداية السماء.
 
وأشار ناشر الفيديو إلى أنه ظنّ في البداية أن القارب يطفو في الجو، وأضاف: "بعد مزيد من التدقيق، لاحظت أنه كان في الواقع مجرد وهم بصري رائع نتج عن تكوين السحب بالقرب من الشاطئ مما أدى إلى تغيير لون الماء بالقرب من الأرض".

وتابع: "كان القارب بعيداً في منطقة صافية، وبالتالي فإن السماء تعكس البحر مما جعلها تبدو وكأن القارب كان عائماً".
المصدر: سكاي نيوز

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