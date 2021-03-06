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برجك اليوم

Lebanon 24
06-03-2021 | 06:00
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الحمل
لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم، لا تزعجه بأسئلتك الكثيرة.
 
 
الثور
تدخل مرحلة مليئة بالنجاح والإنجازات، ولا تتعامل مع الحبيب بقسوة وكن متساهلاً.
 
 
الجوزاء
تطّلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط كنت قد خططت له
 
 
السرطان
باستطاعتك الإفصاح عمّا يجول في خاطرك في محاولة منك لتبديد الشكوك والمخاوف لدى الشريك
 
 
الأسد
لن تتعثر الخطوات ولن تشعر بجوّ من الاعتراض تحاول أن تتخلص منه قريباً، كل ما في الأمر أن تكون متفهّماً وصابراً.
 
 
العذراء
تحمل أوراقاً رابحة في كسب ود الشريك أكثر فأكثر، وقد تضطر إلى استخدامها في المدى القريب.
 
 
الميزان
تتبادل مع الشريك أخلص المشاعر لأنّك مطمئن البال ومرتاح الضمير، فلا عجب إذا قدمت بعض التنازلات لإرضائه.
 
 
العقرب
رومانسية متواصلة مع الحبيب، بسبب التفاهم المسبق بينكما على النقاط المطروحة للمعالجة.
 
 
القوس
إذا كنت مرغماً على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك أو يخيّب أملك، بل يشجعك على ذلك.
 
 
الجدي
كن على تواصل دائم مع الحبيب، وتفهّم مشاعره وحاول أن تخفف من همومه وتعرف منه حقيقة ما يحصل معه.
 
 
الدلو
غيوم بسيطة تهدّد العلاقة مع الشريك، لكنّ بعض الصبر سيؤدّي حتماً إلى تصويب البوصلة مجدداً.
 
 
الحوت
يكون الشريك مهتمّاً بك جدّاً ويُظهر لك عن محبّته ويسعى لكسب قلبك وممارسة سحره عليك.
 
 
المصدر: السومرية
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