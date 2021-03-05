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عمرها 118 عاماً.. سيدة من اليابان تستعدّ لحمل الشعلة الأولمبية

Lebanon 24
05-03-2021 | 23:00
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تستعد كين تاناكا، أكبر معمرة في العالم والتي تبلغ من العمر 118 عاماً، لحمل الشعلة الأولمبية خلال شهر مايو/أيار في اليابان.

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، فإنّ تاناكا نجت من مرض السرطان مرتين، وقد عاشت وباءين عامليين، كما أنها من محبي المشروبات الغازية.

وستحمل تاناكا الشعلة أثناء مرورها عبر شيم في محافظة فوكوكا – اليابان، مسقط رأسها. ووفقاً لـ"CNN"، فإنه بينما سيتم دفع تاناكا على كرسي متحرك من قبل عائلتها لمسافة تبلغ 100 متر، فإن المعمرة مصممة على المشي في الخطوات القليلة الأخيرة، بينما تعطي الشعلة إلى العداء التالي.

يُشار إلى أنّ تاناكا ولدت في العام 1903، وهو العام الذي صنع فيه رائدا الطيران أورفيل وويلبر رايت التاريخ من خلال إكمال أول رحلة جوية تعمل بالطاقة في العالم.

وأنجبت السيدة 4 أطفال من صاحب محل الأرز الذي تزوجته في سن الـ19، وعملت في متجر العائلة حتى بلغت سن 103 أعوام.

وعاشت السيدة حربين عالميتين والإنفلونزا الإسبانية عام 1918، ويقترب سنها من عمر الألعاب الأولمبية الحديثة، التي بدأت في عام 1896. وعندما أقيمت الألعاب الأولمبية آخر مرة في اليابان عام 1964، كانت تاناكا تبلغ من العمر 61 عاماً.
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