"أمرٌ فظيع".. ذهبت لزيارة قبر والدتها وهذا ما وجدته عليه!

وذكرت الشابة شانون براين البالغة من العمر 20 سنة، أنّها عايشت هذا "الأمر الفظيع" في مقبرة "ألفتيرون" في منطقة ديربي شاير، يوم الثلاثاء الماضي.وأضافت أنّها رأت حاوية مليئة بالتراب وبعض الأشياء القذرة فوق القبر، وهو ما ألحق ضرراً بعدد من الإكسسوارات التي تم وضعها فوق القبر.وكانت والدة شانون، وهي كاثرين أوبراين، قد رحلت عن الحياة في تشرين الثاني 2019، وهي في الأربعين من العمر، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ميرور" البريطانية.واستنكرت شانون التعامل مع قبر والدتها بهذه الطريقة، واصفة إياها بـ"المفزعة"، وأشارت إلى أنه كان بوسع العمّال أن يضعوا العربة في أماكن أخرى كثيرة داخل المقبرة.وبادرت الشابة البريطانية إلى التواصل مع سلطات البلدية لأجل إيجاد حلّ للمشكلة، وقامت بتقديم شكوى، ثمّ قيل لها إن العربة ستُزاح، يوم الأربعاء المقبل.وتقول الشابة إنّها مستاءة من رد فعل السلطات، لأنها لم تبد أي اهتمام بالضرر الذي تعرض له القبر، وشددت على ضرورة عدم تكرار هذا الأمر مستقبلاً.