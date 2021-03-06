بعد تشخيص إصابتها بتشوّهات بالدماغ.. طفلة تبيع "الليموناضة" لتأمين كلفة علاجها!

قامت طفلة أميركية تبلغ من العمر 7 سنوات ببيع عصير الليموناضة كي تتمكّن من إجراء عملية جراحية تكلفتها 75 ألف دولار، وذلك بعدما تمّ تشخيص إصابتها بـ 3 تشوّهات في الدماغ من شأنها أن تؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل.

وبحسب ما ذكر موقع "أخبار الآن"، فإنّ الطفلة ليزا سكوت وفي سبيل تحصيل الأموال اللازمة من أجل العلاج والتي لا تستطيع والدتها تأمينها، بادرت إلى بيع عصير الليموناضة بالقرب من المخبز الذي تديره والدتها.



وقامت الأمّ بتشجيع طفلتها لكنّها أدركت أنّ هذا المبلغ لن يتم جمعه عن طريق بيع العصير، فقامت بنشر طلب مساعدة عبر موقع جمع التبرعات "Mighty Cause" الالكتروني.

وتمكّنت الطفلة ليزا من جمع المبلغ المطلوب وأكثر، إذ تجاوز حجم التبرعات الـ350 ألف دولار، وهو مبلغ مهم جداً للعائلة لاسيما وأنّ الطفلة قد تحتاج لأكثر من عملية جراحية.