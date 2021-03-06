نهشت وجهه حتّى الجمجمة.. كلاب مسعورة تنهي حياة رجل!

تعرّض رجل برازيلي لهجوم شرس ومباغت من قبل مجموعة من الكلاب المسعورة، قامت بنهش وجهه وصولاً إلى جمجمته، ما أدّى إلى وفاته.وكان أغلاسير بيريرا (46 عاماً) يقوم بجولته الصباحية سيراً على الأقدام، عندما فوجئ بـ7 من كلاب الـ"بيتبول" وهي تهجم عليه بشكل شرس، حتى نهشت وجهه تماماً وتركت جمجمته مكشوفة.وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن موقع "ديلي ستار"، فقد قام أحد المارة بمحاولة إنقاذ الرجل وطلب سيارة إسعاف، ثم قام آخرون بحمله لاختصار الوقت وملاقاة السيارة في موقع أقرب، إلا أن الضحية توفي ما أن وصل إلى المستشفى.