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تاريخان مفصليان: توقعات كارمن شماس لشهر آذار.. هذا ما سيحدث في العالم (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2021 | 10:30
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أطلقت كارمن شماس توقعاتها الفلكية لشهر آذار الجاري في العالم، لافتة الى ان هناك تاريخين مفصلين خلال الشهر وهما : 13 آذار و28 منه، حيث ستكون التأثيرات الفلكية في اوجها.

 

وفنّدت توقعاتها بالتواريخ في فيديو نشرته عبر قناتها على يوتيوب كالآتي:

 

-اول اسبوع في هذا الشهر، وتحديدا بين 2 و 5 آذار: مفاجآت على صعيد الطبيعة، وتنوع في حركة الطيران ، وعواصف مع محاولات تواصل مع جهات دبلوماسية جديدة، واجواء مفاوضات. واحتمال حدوث هزات ارضية او ما شابه من حركات طبيعية.

 

بين 11 و15 آذار : نوع من خضات وثورات، وفترة حزن بسبب محاولة اغتيال او عملية اغتيال، وامكانية حدوث غارات وزلازل، ولكن الماء عنصر هام، مثل اعاصير في بعض البلدان. والطائرات تلعب دور ايضا.

 

بين 19 و21 آذار: هو تاريخ تغير الفصول، وهناك دائما حدث يواكبه، واحيانا يشهد العالم حروبا خلال هذا التاريخ.

 

من 26 الى 31 منه: طائرات، غاز (اما نتيجة تلوث او انفجارات او سقوط طائرات). ثورات طبيعية. احتمال تسمم بالحرب او الغاز.. ووقوع حوادث عنف.

المصدر: شاشات

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