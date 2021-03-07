الحمل
تبدو متوتراً بعض الشيء ومنفعلاً قليلاً
الثور
حافظ على خصوصية العمل وأسراره المهنية
الجوزاء
أظهر مشاعرك للحبيب فأنت تدرك مدى تعلقه بك وحرصه على إسعادك دائماً
السرطان
تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقاً في مسيرتك
الأسد
تعرف فرصاً مميزة قد تتاح لك في القريب العاجل فاستغلها كما يجب
العذراء
عليك أن تفتح عينيك جيداً لتدرك ما يجري حولك وما يخطط لك
الميزان
تحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح وتتحقق المشاريع التي كنت تحلم بها منذ أمد بعيد
العقرب
جوّ عاطفي رومانسي خال من كل المتاعب
القوس
تعيش هذا اليوم تقدّماً معنوياً قوياً وتتحسن إحدى العلاقات الشخصية وتحسم أمرك إيجاباً وتكسب معركة جديدة خضتها بشراسة
الجدي
تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصاً أن الفرصة متاحة
الدلو
لا تكن مقطب الجبين أمام الشريك
الحوت
تنتقل اليوم إلى مركز جديد يمنحك انطلاقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول