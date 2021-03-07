ليلى عبد اللطيف تكشف من هدّدها.. وآخر توقعاتها: الدولار الى 15 الف وربما اكثر! (فيديو)

كشفت السيّدة ليلى عبد اللطيف خلال إطلالة ضمن برنامج "المواجهة" مع الإعلامي رودولف هلال عن الجهات التي قامت بتهديدها.



وأشارت الى أن الأخوان المسلمين في مصر هدّدوها بعد أن قالت في إحدى توقعاتها إن الرئيس مرسي لن يبقى على الكرسي وهناك إنقلاب عليه، كما أن التهديد الثاني أتى من عائلة الرئيس الراحل صدّام حسين بعد أن توقعت في مداخلة عبر CNN أنها ترى ضربة على العراق وأنها لا ترى الرئيس صدام حسين في بلده.

ما هو التهديد الذي تعرّضت له ليلى عبد اللطيف ومن هي الجهة المهدّدة؟ وما هو السرّ الذي كشفته في #المواجهة ؟ إليكم جوابها الذي لم يُعرض خلال الحلقة

لمشاهدة اعادة الحلقة، اضغطوا على الرابط التالي:https://t.co/npOGXt0mAb#LBCI #LBCILebanon #LBCIVideos pic.twitter.com/jWD40xbiRC — LBCI TV (@LBCILebanon) March 6, 2021

وأطلقت عبد اللطيف خلال الحلقة عددا من التوقعات كان أبرزها:



-الرئيس ميشال عون: تسوية مفاجئة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس عون وستحصل على موافقة الجميع من بينهم جبران باسيل ومن شأن هذه التسوية تسهيل الحكومة.



- أحد المقربين من الرئيس عون في ذمة الله.



- الرئيس نبيه بري: سيكون عراب المبادرات والوصفات السحرية، وسينجح من منع الانهيار التام من خلال حلّ 3 ملفات من بينها ملفّ الدولار وملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملفّ تشكيل الحكومة.



- الرئيس المكلف سعد الحريري: حشود ومظاهرات تضم جمهور تيار المستقبل تضامنا مع الحريري في خلال المرحلة المقبلة، وهو لن يعتذر وسينجح بتشكيل الحكومة بتوافق الجميع على رأسهم عون وبري.



-الحريري سينجح بالحصول على مساعدات دولية عاجلة.



- رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل: قرار حاسم لباسيل يشكل صدمة للبعض ومصدر ارتياح للأطراف الاخرى.



-البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سيرعى اتفاق مصالحة بين باسيل والحريري، واتفاق آخر برعاية الرئيس بري.



- الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: لأول مرة طاولة حوار في مكان وجود السيد نصرالله بحضور مختلف الشخصيات اللبنانية السياسية الفاعلة.



-المواجهة على خطوط الحزب تشتعل ونصرالله يتخذ الاجراءات لعدم تفاقم الوضع على الارض.



- الشيخ بهاء الحريري: سيزور البطريرك الراعي دعما له، وسيكون له دور بارز على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والانساني تجديدا لإرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وأطلقت عبد اللطيف خلال الحلقة عددا من التوقعات كان أبرزها:-الرئيس ميشال عون: تسوية مفاجئة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس عون وستحصل على موافقة الجميع من بينهم جبران باسيل ومن شأن هذه التسوية تسهيل الحكومة.- أحد المقربين من الرئيس عون في ذمة الله.- الرئيس نبيه بري: سيكون عراب المبادرات والوصفات السحرية، وسينجح من منع الانهيار التام من خلال حلّ 3 ملفات من بينها ملفّ الدولار وملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملفّ تشكيل الحكومة.- الرئيس المكلف سعد الحريري: حشود ومظاهرات تضم جمهور تيار المستقبل تضامنا مع الحريري في خلال المرحلة المقبلة، وهو لن يعتذر وسينجح بتشكيل الحكومة بتوافق الجميع على رأسهم عون وبري.-الحريري سينجح بالحصول على مساعدات دولية عاجلة.- رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل: قرار حاسم لباسيل يشكل صدمة للبعض ومصدر ارتياح للأطراف الاخرى.-البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سيرعى اتفاق مصالحة بين باسيل والحريري، واتفاق آخر برعاية الرئيس بري.- الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: لأول مرة طاولة حوار في مكان وجود السيد نصرالله بحضور مختلف الشخصيات اللبنانية السياسية الفاعلة.-المواجهة على خطوط الحزب تشتعل ونصرالله يتخذ الاجراءات لعدم تفاقم الوضع على الارض.- الشيخ بهاء الحريري: سيزور البطريرك الراعي دعما له، وسيكون له دور بارز على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والانساني تجديدا لإرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

- الثورة في لبنان سنتنتصر.

- 2021 عام الفضائح للسياسيين.

- توترات بين لبنان والعدو الاسرائيلي.



- ازمة ودائع الناس في المصارف ستنتهي بشكل تدريجي من خلال خطة من مصرف لبنان.



- الدولار سيرتفع الى 15 الف وربما اكثر.



- مع الاشهر القادمة سيختفي كورونا.

- الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في المستشفى.