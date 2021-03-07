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في سوريا... هذا ما فعلته هذه الطالبة

Lebanon 24
07-03-2021 | 23:00
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تعمل طالبة الطب البشري، أليسار عبد الخالق في محافظة السويداء في سوريا بشكل رسمي كسائق "سرفيس" (حافلة عمومية) لتريح والدها، في مشهد يكسر النمطية في المجتمعات العربية التي تحصر قيادة الحافلات العمومية في الرجال فقط.

وقالت الطالبة أليسار عبد الخالق، التي تعتبر أول شابة تقود حافلة عمومية في السويداء (على خط نجران- مدينة السويداء) للتلفزيون السوري إنها تفعل ذلك لتريح والدها.

وأشارت إلى أن هذا يأتي أيضا بتشجيع ودعم من والدها السيد عصام عبد الخالق، والذي بدوره كشف أن أليسار كانت مبدعة منذ صغرها في إلقاء الشعر والكثير من المواهب.


يذكر أن أليسار ليست المرأة الوحيدة التي تقود سيارة عمومية فسبقتها ديمة محمد في 2018 التي عملت كسائق في فرع المؤسسة السورية للتجارة بعد أن خضعت للاختبار الذي أعلنت عنه المؤسسة سابقاً ومنحت خلاله فرصة التقدم للفتيات.
المصدر: سبوتنيك
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