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برجك اليوم

Lebanon 24
08-03-2021 | 05:55
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الحمل
دفاتر الماضي مليئة بالمغامرات، وهذا يقلق الشريك كثيراً
الثور
تعاكسك الأقدار، وقد يهتز بعض الأوضاع وتضطر إلى الخضوع لإرادة الآخرين
الجوزاء
الحبيب يقدّر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه، وهو سيظهر لك ذلك قريباً
السرطان
إذا كُلّفت بمهمّة صعبة فلا تتذمّر بل خطّط لها جيّداً ولا تخجل من طلب النصيحة أو المساعدة
الأسد
حين تتخذ القرار المناسب فإنّ كل المصاعب والعقبات ستذلل
العذراء
كلمات المديح والتنويه عنوان المرحلة المقبلة وخصوصاً بعد الجهد الجبار الذي بذلته بغية إنجاح المشاريع التي عادت بالفائدة الكبيرة على محيطك المهني
الميزان
قد تكون على موعد مع عقد جديد أو تعاقد مع شخص يكبرك سنًّا أو خبرة، وتبرهن للجميع أنك صاحب كفاءة عالية وحنكة
العقرب
اعمل بجد لتحقق الأهداف المرجوة، فتفرح بها وتتخلص من الأزمات المالية التي كنت تتخبط فيها وتزعجك على نحو دائم
القوس
تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية
الجدي
تكتشف خلفيات النيات المبيّتة التي يسعى أصحابها للانقضاض عليك وتجريدك من صلاحياتك الواسعة التي تزعجهم كثيراً
الدلو
تتعزّز الأوضاع المالية وتوحي إليك بأفكار جديدة لكسب المال على مدى أسبوعين
الحوت
كن من أصحاب الإرادة الصلبة أمام الشريك
 
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