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منوعات
رجل أعمال عربي يوزع ذهبا وهواتف آيفون على موظفيه.. لهذا السبب! (فيديو وصور)
Lebanon 24
08-03-2021
|
15:00
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أثار رجل أعمال أردني من أصل فلسطيني ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع مصورة له وهو يوزع الذهب وهواتف "آيفون" على موظفيه.
وظهر أحمد أبو سنينة وهو يوزع المجوهرات والذهب على موظفيه تقديرا لجهودهم في العمل وتحفيزا لهم.
ويسلك رجل الأعمال منهج مشاركة الموظف في نجاح الشركة كاملة، فبرأيه أن هذا النوع من الحوافز يطلق كل مهارات الفريق، ويجعله يشعر أن أي نجاح للشركة هو نجاح شخصي له.
وفي منشور له بصفحته على "فيسبوك"، قال أبو سنينة: "اليوم كان واحدا من أفضل أيام العمل في شركة التسويق الإلكتروني"، التي يديرها.
وأضاف: "لما أشوف الفرحة الي ارتسمت على وجوه الموظفين بعد إهدائهم موبايلات آيفون، هم يستحقوا أكثر منها. واحد من الأشياء الي تعلمتها في إدارة العمل الناجح هو المشاركة".
المصدر: وكالات
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