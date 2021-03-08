إحراج لا مثيل له.. خرائط "غوغل" تلتقط صورة غير متوقعة لفتاة!

التجول الافتراضي في خرائط "غوغل" قد يكون مخصصا للاستخدام كأداة جغرافية، لكنه أيضا مصدر لاقتناص الصور المثيرة التي تجلب اهتمام المشاهدين.

غالبا ما يظهر التجول الافتراضي في خرائط "غوغل" الأشخاص أثناء ممارسة حياتهم اليومية. في حين أن معظم المشاهد عادية إلى حد ما، إلا أن البعض منها يترك المشاهدين في حالة من الصدمة أو الضحك أو الرعب، مثلما حصل مع فتاة التقطها رادار "غوغل" في لحظة غير لطيفة على الإطلاق.

وأظهرت صورة التقطتها خدمة رسم الخرائط على الإنترنت هذه الفتاة وهي تتعثر بشكل محرج، ومن المثير للإعجاب أن كاميرا "غوغل" اختارت التوقيت المناسب تماما لالتقاط الصورة، فتم تجميدها في الوقت المناسب حين كانت الفتاة على وشك السقوط على وجهها.

ويمكن رؤية لوح تزلج خلف الفتاة، مما يدفع المشاهد إلى افتراض أن اللعبة قد أدت إلى سقوطها.

يبدو أن السقوط سيئ بشكل خاص، لأن الفتاة ترتدي فقط قميصا وسروالا قصيرا، وبما أن ركبتها كانت عارية فتوقعوا الألم الذي احست به حين لامست الأرض أثناء السقوط.