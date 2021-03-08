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فرنسا.. لوحة نادرة لفنان إيطالي تطرُح للبيع في مزاد

Lebanon 24
08-03-2021 | 23:00
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من المقرر أن تعرض لوحة نادرة للفنان الإيطالي الباروكي جيان لورينزو بيرنيني، للبيع يوم 20 آذار، وذلك في دار مزادات في مدينة كومبيين بشمال فرنسا، حيث تم اكتشافها قبل 6 أشهر، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز“.
 
ورُسمت لوحة “أكاديمي دي أوم” بالطباشير، وتصور رجلاً عارياً مفتول العضلات متكئاً على صخرة ويمسك جبهته بيده اليمنى في إشارة إلى شعور باليأس.

وبحسب “رويترز”، فإنّ بيرنيني كان نحاتاً ومهندساً معمارياً رئيسياً في القرن الـ17 وكان وراء العديد من معالم روما مثل نافورة الأنهار الـ4 في ساحة نافونا.

وتتوقع دار أكتيون للمزادات أن تباع اللوحَة بسعر أعلى بكثير من النطاق السعري المبدئي الذي يتراوح بين 30 ألف يورو و 50 ألف يورو.
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