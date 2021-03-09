الحمل
يحمل اليك هذا اليوم فرصاً مادية ومهنية جديدة
الثور
تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء
الجوزاء
يخفّ اليوم قليلاً الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب
السرطان
يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي
الأسد
في هذا اليوم تكون أكثر إنسان سعيد في حياته العاطفية بعد التخلص من أمور مستجدة أزعجت العلاقة بالشريك
العذراء
يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة
الميزان
فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقياً
العقرب
يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء
القوس
العلاقة ببعض النساء مهمة جداً وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقاً
الجدي
تميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات بشأن علاقة رومانسية بدأتها منذ مدة قصيرة وتحاول المحافظة عليها
الدلو
يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك
الحوت
يشير هذا اليوم إلى فرص مالية جديدة وأسفار وعروض استثنائية