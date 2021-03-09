الحمليحمل اليك هذا اليوم فرصاً مادية ومهنية جديدةالثورتضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيءالجوزاءيخفّ اليوم قليلاً الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السببالسرطانيحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفيالأسدفي هذا اليوم تكون أكثر إنسان سعيد في حياته العاطفية بعد التخلص من أمور مستجدة أزعجت العلاقة بالشريكالعذراءيتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسةالميزانفرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقياًالعقربيشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاءالقوسالعلاقة ببعض النساء مهمة جداً وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقاًالجديتميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات بشأن علاقة رومانسية بدأتها منذ مدة قصيرة وتحاول المحافظة عليهاالدلويتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسكالحوتيشير هذا اليوم إلى فرص مالية جديدة وأسفار وعروض استثنائية