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شجار عنيف بين طيار ومضيف في الجو على "المرحاض"!

Lebanon 24
09-03-2021 | 09:00
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وقع شجار عنيف بين طيار ومضيف يعملان في شركة "دونغهاي إيرلاينز الصينية"، على استخدام "المرحاض" انتهى بإيقاف الثنائي عن العمل.
الحادث وقع قبل 50 دقيقة من هبوط الطائرة ما أدى إلى فقدان الطيار لأسنانه، كما كسر ذراع المضيف، فما التفاصيل التي قادت إلى هذا الشجار العنيف وأرعبت الركاب على متن الطائرة الصينية؟

في البداية خرج الطيار من قمرة القيادة ليدخل مرحاض الدرجة الأولى في الطائرة، وبينما هو داخل المرحاض سمع راكبا يريد أن يدخل الحمام.
الطيار بدوره طلب من المضيف أن يجعل الراكب يجلس في مقعده حتى ينتهي الطيار من استخدام المرحاض.

ولكن الطيار فوجئ بالراكب يقف أمام باب الحمام، وهو ما أثار غضبه ليلقي باللوم مباشرة على المضيف الذي تقاعس عن أداء عمله، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

ويروي الركاب الذين رأوا الحادث في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الطيار هاجم بعد ذلك مضيف الدرجة الأولى، مما أدى إلى كسر ذراعه. كما فقد الطيار فقد أحد أسنانه خلال الشجار أيضا.

وأكدت شركة "دونغهاي إيرلاينز"، في وقت لاحق أن الطيار ومضيف الطيران قد أوقفا عن العمل عقب "الشجار".

وكتبت شركة الطيران في بيانها: "أولت الشركة أهمية كبيرة للجدل بين أفراد الطاقم أثناء الرحلة وأجرت تحقيقا داخليا صارما. وتم إيقاف الموظفين المعنيين عن عملهما لضمان سلامة الطيران".

ولم يرد ممثل لشركة دونغهاي إيرلاينز على الفور على طلب التعليق من "فوكس نيوز".
المصدر: سبوتنيك
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