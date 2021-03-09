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بيتزا بـ360 دولارا! (صور)

Lebanon 24
09-03-2021 | 12:00
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قدم مطعم في تونس متخصص بالطعام الإيطالي أغلى في بيتزا في إفريقيا يبلغ ثمنها 999 دينارا (360 دولارا أميركياً). والسبب في سعرها المرتفع هو احتوائها على أوراق الذهب الصالحة للأكل.

ومؤسس مطعم "دابييترو" الإيطالي بتونس، أحمد هرقال، هو من رغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى بيتزا في إفريقيا، وللوصول إلى هدفه لم يقم فقط بتغطية البيتزا بأوراق من الذهب عيار 24 قيراط، بل وأدخل في مكوناتها أيضا زبد الكمأة (الترافل) وجبن الموتزاريلا، وصدور البط المدخن.
 
 
كما يلمع فوقها الذهب في شكل رقائق ذهبية أو رذاذ مع زهرة صالحة للأكل فوق عجينة البيتزا الشهيرة.
 
 
 
وقال هرقال: "اخترنا عمل هذه البيتزا حتى نتمكن من وضع مكونات فاخرة وعالية الجودة، وعندما فعلنا كل هذا ارتفع سعرها".

وعلق على الانتقادات بشأن السعر على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن "هناك العديد من الأشخاص الذين فهموا هذه المبادرة بطريقة مختلفة ويقولون لماذا تصنع بيتزا بهذا السعر وأنت تعيش في بلد يمر بأزمة؟ هذه البيتزا ليست للجميع. إنها موجهة في الغالب للأشخاص الذين يأتون من الخارج أو للتونسيين الذين يريدون ذلك، حيث يوجد أشخاص يسافرون لشراء أغذية باهظة الثمن، فنحن نحضرها لهم هنا لأنهم الآن لا يستطيعون السفر بسبب وضع كورونا".

وأكد هرقال أن الطلب على هذه البيتزا الفاخرة لا يزال تحت سقف تطلعاته للمطعم الذي يتشارك في ملكيته مع اثنين من أصدقائه. لذلك يقدمون أحيانا بيتزا ذهبية في إطار إعلان للعملاء المميزين.
المصدر: روسيا اليوم
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