حادثة وحشية.. أسدان يقتلان مراقب "سفاري" ويأكلان جثّته!

قُتل مراقب لمتنزّه "سفاري" في جنوب إفريقيا، ويدعى ماليبونغوي مفيلا (27 عاماً) بطريقة وحشية بين أنياب أسديْن حيث كان يتتبع آثار الحيوانات.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كان المراقب يستكشف بمفرده 22000 هكتار من الأراضي في سيارته في "Marataba Safari Lodge" في حديقة "Marakele" الوطنية بحثاً عن علامات تدل على حيوانات محدّدة.وأكد المتحدث باسم شرطة جنوب إفريقيا، البريغادير موتلافيلا موجابيلو، أنّ المراقب الشاب تعرض للهجوم وقتل من قبل أسديْن تم إطلاق النار عليهما لاحقاً.وقال: "كان المراقب مشغولاً بالقيادة في الأدغال بحثاً عن حيوانات مثل الفيلة والأسود من أجل إخبار المرشدين بمكانها"، مشيراً إلى أنّه "ورد أنه أوقف سيارته ونزل منها، وأنه بينما كان يسير بعيداً عن الطريق، تعرض لهجوم مفاجئ وقتل على يد أسدين".وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن سائقًا آخر في الحديقة رصد الأسدين عندما كانا لا يزالان يأكلان جثة الموظف المراقب، واستدعى النجدة، وتمّ إطلاق الرصاص على الأسدين.من جانبه، أوضح المتحدث باسم المتنزهات الوطنية في جنوب إفريقيا، رينولد ثاكولي، أنّ "المراقب كان يتتبع الحياة البرية كجزء من واجباته المعتادة عندما قتل.. كان يتابع مسارات الفهد، ويبدو أنه نزل من السيارة وسار 20 متراً، فقط عندما صادف أسدين من الذكور، هاجماه فجأة وقتلاه".وأكدت إدارة منتزه "Marataba" أنّه تم قتل الأسدين الشابين بشكل رحيم، وأنه تم إجراء تشريح لجثتيهما.