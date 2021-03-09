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مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2021 | 21:00
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وثّق مقطع فيديو مشهداً مروّعاً للحظة اصطدم قطار بحافلة عامة في حي هيسينغن بمدينة غوتيبورغ السويدية، لكن لحسن الحظ فإنّ الحادث لم يتسبّب بسقوط ضحايا.

وبحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة قولها إنّه "لم تقع إصابات خطيرة، حيث كانت الحافلة فارغة وقت وقوع الاصطدام، وكان على متن القطار 50 شخصًا، وتلقى 3 منهم مساعدة طبية بسبب إصابتهم بكدمات جراء الحادث".

المصدر: روسيا اليوم

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