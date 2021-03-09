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اكتشفت خيانة حبيبها بفضل سوار اللياقة البدنية الخاص به!

Lebanon 24
09-03-2021 | 15:00
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كشفت مقدمة برامج خيانة حبيبها لها بفضل النشاط الليلي "غير العادي" لسوار اللياقة البدنية الخاص به.

كشفت المذيعة البريطانية، نادية إسيكس، مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة البالغة من العمر 39 عامًا، في مقطع فيديو على "TikTok" أنها وحبيبها يرتديان أساور لياقة متزامنة حتى يتمكّنا من رؤية المؤشرات الصحية لبعضهما بعضاً، بما في ذلك حرق السعرات الحرارية.

وأشارت إلى أنّها وبعد عودة صديقها من حفلة، قرّرت أن تحضر له الإفطار، وعندما نظرت إلى المعلومات الواردة من سوار اللياقة الخاص به، رأت أنّه بين الساعة الثانية والثالثة صباحًا، أحرق صديقها أكثر من 500 سعرة حرارية.

وأضافت إسيكس أنّها سألت حبيبها عن الموضوع، فاعترف لها، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ذا صن" البريطانية.
المصدر: سبوتنيك
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