صدفة نادرة.. اشترى قطعة بسكويت ففاز بآلاف الدولارات

قادت الصدفة رجلا من ولاية كارولينا الشمالية مؤخرا، للفوز بجائرة مالية كبيرة في اليانصيب بقيمة 250 ألف دولار أميركي.وصاحب الحظ السعيد هو كيفن فون، الذي قال إنه وزميله كانا في طريقهما للعمل عندما قادا عن طريق الخطأ في طريق أخرى، قادتهم إلى مطعم صغير في سونفيل، فتوقفا لتناول الطعام.وطلب كيفن قطعة بسكويت، واشترى خلال تواجده في المكان بطاقتي يانصيب، قيمة الواحدة منهما 5 دولارات، ليحصل على جائزة فورية بقيمة 10 دولارات.وحسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فإن كيفن اشترى بالـ10 دولارات بطاقتي يانصيب مجددا أثناء تناوله البسكويت، ليكتشف فوزه بـ250 ألف دولار بعدما قام بخدش إحدى البطاقات.واعتبر كيفن نفسه محظوظا للفوز بهذه الجائزة المالية الكبيرة التي ستساعده في سداد فواتيره، وإيجاد منزل أكبر لعائلته، وفق تصريحاته.ووصف الفائز بـ250 ألف دولار البسكويت الذي تناوله بأنه كان الأشهى طيلة حياته، مطلقا عليه اسم "بسكويت الحظ الجيد".