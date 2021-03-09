تفاصيل مقززة.. تاجر مخدرات يذبح طفلتيه ثم يفرّ

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأردنية تمكنت من إلقاء القبض على رجل كان قد أقدم على نحر طفلتيه قبل نحو ثلاثة أيام قبل أن يلوذ بالفرار.وقال الناطق الإعلامي ‏باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية تمكنت مساء أمس وعقب "متابعة حثيثة والبحث وجمع المعلومات حول الشخص الذي قتل طفلتيه قبل يومين في البادية الجنوبية من تحديد مكان وجوده وإلقاء القبض عليه حيث بوشرت التحقيقات معه تمهيدًا لإحالته للقضاء".وذكرت مصادر أن القاتل هو من ذوي الأسبقيات بقضايا الإتجار وتعاطي المخدرات، وكان قد أقدم على ذبح طفلتيه البالغتين من العمر عامين و3 أعوام بواسطة سكين حاد.وكان شقيق المتهم قد شاهد أثار دماء أمام منزل أخيه وباب المنزل مفتوحا، ولدى دخوله لاستطلاع الأمر عثر على طفلتي شقيقه مقتولتين ذبحا كالشاة، على حد وصفه.وقد أثارت تلك "الجريمة المروعة" غضب مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات على القاتل بعد عرضه على القضاء.يشار إلى أنه لم يجر حتى الآن الكشف عن هوية المتهم وعن الذرائع والحجج التي بررها لاقتراف جريمته وفيما إذا كان يعاني من خلل نفسي.