فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به

كشف فيديو جديد لحظة هروب المتهم بالتحرش بطفلة المعادي في العاصمة المصرية القاهرة، وهي الواقعة التي آلمت المصريين وهزت مشاعرهم.

وتبين من الفيديو فرار الطفلة فور إنقاذها من براثن المتحرش وهروب المتهم الذي حاول التظاهر بالتماسك والثبات بعد كشفه بواسطة الكاميرات وعبر سيدة تمكنت من الظهور في اللحظة المناسبة وإنقاذ الطفلة ومنع الجريمة.

وكشف بيان للنائب العام المصري تفاصيل الواقعة حيث قال إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، وصورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وتواصلت "النيابة العامة" مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل .

كما أضاف البيان أنه وبرصد آلات المراقبة الواقعة، بادر المتهم بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.

ضبط المتهم

وكلفت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض ظهر أمس على المتحرش ويدعى" م ج "، بعد تحرشه بطفلة صغيرة داخل مدخل عقار وكشفه فيديو من كاميرا مراقبة.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو حيث أثار غضبا عارما مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهم.