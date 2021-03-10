هذا يوم الحظ لمواليد الأبراج في شهر آذار

قد يعرف كل من مواليد الابراج يوماً للحظ والسعادة والنجاح في شهر آذار. وقد يكون هذا اليوم احد ايام الاسبوع. وخلاله يمكن ان تتحقق بعض الامنيات او يتم تنفيذ بعض المشاريع المؤجلة او تحقيق حلم ما او تحسن ظرف عصيب ما. ولهذا لا بد من الاطلاع على حظ مواليد الابراج في شهر آذار 2021.

حظ المواليد في ايام آذار

الحمل

يعتبر يوم الثلثاء يوم السعد بالنسبة الى مواليد برج الحمل. ففي هذا اليوم قد يثبتون للأشخاص المحيطين بهم كل قدراتهم. كما انهم قد يتسمون بالكثير من الطاقة ويمكن ان يجذبوا اليهم الانظار بما يتمتعون به من حس القيادة.

الثور

لدى هذا المولود ايام حظ عدة هي الجمعة والاربعاء والسبت والاثنين. فهو مستعد دائماً لمواجهة الحياة كما انه مجتهد وهو ما يمكن ان ينعكس نجاحاً على مختلف مستويات حياته.

الجوزاء

يوم سعده هو يوم الاربعاء. وفيه يجد سهولة في التواصل مع الآخرين وفي أخذ القرارات المهمة. كما انه يمتلك الشجاعة الكافية من اجل بدء المشاريع الجديدة الناجحة.

السرطان

يمكن ان يحقق هذا المولود النجاح والتقدم في ايام الاثنين والثلثاء والخميس. فخلالها يمكن ان يثبت قدراته وتميزه. كما انه يتمتع بالمزاج الجيد الذي يساعده على التخطيط وبناء العلاقات الجيدة المفيدة.

الاسد

يوم الاحد يوم الحظ في شهر مارس بالنسبة الى مولود الاسد. فخلاله يمكنه ان يحقق بعض الانجازات. كما انه يتمتع بالحيوية على المستويين الجسدي والذهني.

العذراء

تعتبر ايام الاربعاء والجمعة والاثنين من ايام السعد بالنسبة الى مولود العذراء. فهو يكشف خلالها بعض قدراته غير المعلنة في وقت سابق. وقد يحصل على بعض الاخبار الجيدة من جهات مختلفة.

الميزان

الجمعة هو يوم الفرح بالنسبة الى مولود الميزان. فهو يتمكن خلاله من التواصل مع الآخرين ومن فرض حضوره الجذاب. ولهذا يمكن ان تفتح امامه العديد من الابواب الموصدة.

العقرب

بالنسبة الى مولود العقرب لا يوم محدداً للفرح. فالاحتمالات مفتوحة على ذلك خلال الكثير من ايام الاسبوع. لكن يمكن ان يفيض طاقة وعطاء في ايام الاربعاء والسبت. وفي هذين اليومين يكون اكثر انتاجية من الايام الاخرى وقد يحقق الكثير من النجاح.

القوس

يوم الخميس هو يوم الحظ لمولود القوس. فهو يشعر خلاله بالكثير من الثقة بالذات. وهذا ما يساعده على اخذ القرارات الحاسمة في العديد من المواقف. كما انه يصبح موضوعياً في حكمه على الامور. ومن الممكن ان يشكل هذا اليوم نقطة انطلاقه نحو تحقيق السعادة على مستوى الحياة الاجتماعية.

الجدي

اول ايام عطلة نهاية الاسبوع هو يوم السعد بالنسبة الى هذا المولود. فهو يبدي شعوره بالارتياح ويشعر بنجاحه في هذا اليوم. كما قد تتاح له بعض الفرص التي تسمح له بالانتقال الى ضفة جديدة مهمة من حياته.

الدلو

من ايام السعد بالنسبة الى مولود الدلو، الخميس والجمعة. ففي هذين اليومين يمكنه ان يحقق بعض الانجازات وخصوصاً على المستوى المالي. كما انه يبتعد عن العواطف السلبية وعن المشاكل على المستوى الاسري والمهني.

الحوت

يعتبر من مواليد الابراج الاكثر حظاً في يوم الخميس. فخلاله وخصوصاً في شهر آذار يمكن ان يبدأ بتحقيق بعض احلامه وان يتخطى بعض الصعوبات التي واجهها في ايام سابقة. كما انه قد يشعر ببعض الارتياح بعد مرحلة من الحظ العاثر.