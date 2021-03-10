حادث غريب.. سيارة "بورش" تخترق جداراً في الطابق الثالث!

شهدت العاصمة الروسية موسكو حادثاً غريباً لإحدى السيارات، حيث اخترقت جداراً في الطابق الثالث لأحد مواقف السيارات في موسكو.





كما أوضح المصدر أنّ سائق هذه السيارة تلقّى خلال 8 أشهر 11 غرامة مالية بقيمة إجمالية تزيد عن 13 ألف روبل روسي (175 دولاراً أميركياً). وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر أمني، فإنّ سيارة من نوع "بورش 2020" اخترقت جدار موقف السيارات في الطابق الثالث في شارع كورابيلنايا في العاصمة موسكو.كما أوضح المصدر أنّ سائق هذه السيارة تلقّى خلال 8 أشهر 11 غرامة مالية بقيمة إجمالية تزيد عن 13 ألف روبل روسي (175 دولاراً أميركياً).

وبحسب وزارة النقل بموسكو، فقد وقع الحادث في منطقة "ريفر بارك" في منطقة كولومينسكايا وتمكنت عناصر الأمن من سحب السيارة.



وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إن "السائق قد فقد السيطرة وتم سحب السيارة العالقة".