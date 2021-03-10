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منوعات
انتهت إجازة الأمومة فعادت لتنظم السير مع رضيعها
Lebanon 24
10-03-2021
|
15:15
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لم يكن أمام شرطية السير الهندية بريانكا بد من العودة إلى العمل في شوارع مدينة تشانديغاره، بولاية هاريانا، بعد أن انتهت إجازة الأمومة والطفولة التي منحت لها عقب ولادتها.
لكن في ظل أزمة كورونا وتفشي وباء كوفيد-19، لم تتمكن الشرطية بريانكا من إرسال طفلها حديث الولادة إلى أي حضانة، كما أنها لم تتمكن من توفير أي شخص آخر لرعاية الرضيع.
وبسبب هذه الظروف، اضطرت شرطية السير بريانكا لاصطحاب الرضيع أثناء العمل، فحملته بين ذراعيها وعادت إلى توجيه حركة المرور عند تقاطع الشارعين 23 و24 في تشانديغاره، خلال فترة شروق الشمس.
وأثار المشهد الناس على الطرق، فالتقطوا لقطات فيديو للشرطة ومساعدها الصغير اللطيف البالغ من العمر 5 شهور فقط، بالإضافة إلى زميلة لها.
الجدير بالذكر أن الهند لديها واحد من أسوأ السجلات في العالم للسلامة على الطرق.
المصدر: "سكاي نيوز
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