الحمللا تتورط في حل مشاكل الآخرين واهتم بعملك فقطالثوركن حذراً من سوء تفاهم يقع اليوم بينك وبين شركاء العملالجوزاءإذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكارالسرطانمشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائيةالأسدتعيش يوماً من الانفتاح والصداقة العارمةالعذراءحافظ على هدوئك ولا توقع عقداً ولا تبدأ مشروعاًالميزانتتركز عليك الأضواء في الفترة المقبلة، فتجد نفسك أمام نجاحات واستحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنيةالعقربقد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجدداً والسير قدماً في كل ما نويت لتحقيقه مهما عاكستك الظروفالقوستنسى خيبة امل سابقة، فتطلّ على يوم أكثر وعداً على الصعيد الشخصي، وتعرف تطوّراً مهما ومفاجآت ايجابيةالجديإذا كنت موظفاً تعيش يوماً نشيطاً تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وتعود نتائجها بالفائدة الكبيرة عليكالدلويحمل هذا اليوم فرصاً جديدة متزامنة مع ضغوط ومسؤوليات كبيرةالحوتتبدأ صفحة جديدة وتقطف ثمار جهودك