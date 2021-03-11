الحمل
لا تتورط في حل مشاكل الآخرين واهتم بعملك فقط
الثور
كن حذراً من سوء تفاهم يقع اليوم بينك وبين شركاء العمل
الجوزاء
إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار
السرطان
مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية
الأسد
تعيش يوماً من الانفتاح والصداقة العارمة
العذراء
حافظ على هدوئك ولا توقع عقداً ولا تبدأ مشروعاً
الميزان
تتركز عليك الأضواء في الفترة المقبلة، فتجد نفسك أمام نجاحات واستحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية
العقرب
قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجدداً والسير قدماً في كل ما نويت لتحقيقه مهما عاكستك الظروف
القوس
تنسى خيبة امل سابقة، فتطلّ على يوم أكثر وعداً على الصعيد الشخصي، وتعرف تطوّراً مهما ومفاجآت ايجابية
الجدي
إذا كنت موظفاً تعيش يوماً نشيطاً تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وتعود نتائجها بالفائدة الكبيرة عليك
الدلو
يحمل هذا اليوم فرصاً جديدة متزامنة مع ضغوط ومسؤوليات كبيرة
الحوت
تبدأ صفحة جديدة وتقطف ثمار جهودك