اليانصيب.. خسرت الملايين بسبب خطأ بسيط! (صور)

خسرت شابة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما جائزة كبرى بقيمة 250 مليون يورو، بسبب خطأ بسيط!

ولم تستطع راشيل كيندي، التي فازت بالجائزة الكبرى من مسابقة اليانصيب "EuroMillions"، المطالبة بالجائزة بسبب خطأ بسيط، ارتكبته هي وصديقها.

فكان لدى راشيل جميع الأرقام السبعة (6 و12 و22 و29 و33 و6 و11) متطابقة في اليانصيب. وتلقت إشعارا من موقع اليانصيب بذلك.واتصلت بالمنظمين وأكدوا لها أنها قامت فعلا بمطابقة جميع الأرقام، لكنهم أشاروا إلى أنه لا يمكن احتساب فوزها، لأنها لم تدفع ثمن التذكرة، نظرا لأنه كان متصلا بخدمة الدفع التلقائي، ولم يتم الدفع مطلقا من حساب الفتاة، ولم تتحقق هي حتى من الرصيد في حسابها لكي تعرف ما إذا جرى خصم ثمن البطاقة منه أم لا!.كما اتضح أنه لم تكن هناك أموال كافية في حسابها في يوم الخصم.وقالت راشيل، طالبة الأعمال في جامعة برايتون، لصحيفة "The Sun": "اتصلت بصديقي ليام وأمي في الغرفة ولم يصدقا أيضا بأني ربحت الجائزة. اتصلت بالرقم معتقدة أنني ربحت 182 مليون جنيه إسترليني، وقالوا نعم، لقد ذكرتي الأرقام الصحيحة، ولكن لم يكن لديك أموال في حسابك لدفع ثمن التذكرة، لذلك لم يتم تمريرها بالفعل".من جهته، علق القائمون على "Euromillions": "نحن على دراية بقصة راشيل، ونأمل أن تبدأ مبكرا لشراء تذكرة أخرى للسحب الكبير القادم".