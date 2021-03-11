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بعد مرور 29 عاما.. استعاد هدية والده المفقودة

Lebanon 24
11-03-2021 | 12:00
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استطاع رجل من ولاية كنتاكي الأميركية، استعادة خاتم فقده قبل 29 عاما، بعدما عثر عليه شخص، وأعاده إليه بمساعدة مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وعثر ريكس مورمان من مقاطعة بريكنريدج على خاتم تخرج خاص بمدرسة بوليت الثانوية المركزية لعام 1987 على جانب طريق، منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، عندما تعطلت دراجته النارية.

 

وعلى الرغم من نقش اسم غوردون لي سميث على الخاتم، لم يتمكن ريكس من إيجاد مالكه، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

 

وحاول ريكس الاتصال بالمدرسة في لويزفيل والبحث عن غوردون في دليل الهاتف، لكنه لم يتمكن من العثور على مالك الخاتم الذي ظلّ لسنوات محفوظا في درج خاص.

 

ومؤخرا فكر ريكس بالانضمام إلى "فيسبوك" للاستعانة به للبحث عن غوردون، حيث نجحت خطته في النهاية وتوصل لصاحب الخاتم، وتواصل الرجلان.

 

وبحسب غوردون الذي استعاد الخاتم، فإنه كان هدية من والده، وقد أبقى مسألة ضياعه في عام 1992 سرا.

المصدر: سكاي نيوز
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