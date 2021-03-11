مشهدٌ مؤثّر.. كلبٌ يحمي أرانب صغيرة أضاعت والدتها! (فيديو)

في قصة مؤثّرة، قام كلب بحماية مجموعة من الأرانب الصغيرة بعدما أضاعت والدتها، وكادت الحيوانات والطيور الجارحة أن تفترسها لولا تدخله.وظهر الكلب العطوف واسمه "أوتيس" في مقطع مصور وهو يلعق الأرانب المولودة حديثاً "لجعلها تشعر بالأمان"، بحسب ما قالت صاحبته جينا لايغل، لصحيفة "ديلي ستار".وأضافت لايغل أنّ "أوتيس" يشعر بالفخر لعمله البطولي، بعدما اكتشف هذا الكلب البالغ من العمر 6 أعوام، خلال نزهته اليومية، الأرانب الصغيرة التي خرجت من عشّها وكانت عرضة للحيوانات المفترسة، لذلك قرّر أن يتولى أمر حمايتها.ويظهر الفيديو الكلب وهو يجمع صغار الأرانب بفمه ويلعقها بلطف في محاولة منه لتهدئتها.