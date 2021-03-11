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منوعات
"قامت الساعة يا عباد الله".. الكشف عن حقيقة فيديو رجل "المقابر"
Lebanon 24
11-03-2021
|
17:16
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تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الاسبوع المنصرم، خبرا ومقطع فيديو حول شخص ينفخ في البوق بين المقابر وينادي الموتى للقيام من أجل مواجهة الحساب، باعتبار أن يوم القيامة قد آن.
ويظهر في الفيديو الشاب يعتلي قبرا ويمسك بوقا وينادي "قد قامت الساعة يا عباد الله، قوموا يا عباد الله". وفي لبنان، انتشرت صورة للشاب وقيل إنّه تم إلقاء القبض عليه، ولكن ذلك لم يكن دقيقاً، فالفيديو وبحسب النسخة الاولى منه، نُشر قبل ام ونصف العام، ويرجح أنه صور في العراق داخل مقبرة بمدينة النجف، بعدنا عُثر على نسخة منشورة بتاريخ 18 أيلول عام 2019.
وهذا ما أكدته وكالة "فرانس برس"، التي ذكرت أن الواقعة حدثت بالفعل في مقبرة "وادي السلام" في النجف، وهي من أكبر مقابر العالم، وأكدت شرطة المدينة ذلك، مشيرة إلى توقيف الشاب.
المصدر: سبوتنيك
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