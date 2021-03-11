منوعات

"قامت الساعة يا عباد الله".. الكشف عن حقيقة فيديو رجل "المقابر"

Lebanon 24
11-03-2021 | 17:16
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الاسبوع المنصرم، خبرا ومقطع فيديو حول شخص ينفخ في البوق بين المقابر وينادي الموتى للقيام من أجل مواجهة الحساب، باعتبار أن يوم القيامة قد آن.

ويظهر في الفيديو الشاب يعتلي قبرا ويمسك بوقا وينادي "قد قامت الساعة يا عباد الله، قوموا يا عباد الله". وفي لبنان، انتشرت صورة للشاب وقيل إنّه تم إلقاء القبض عليه، ولكن ذلك لم يكن دقيقاً، فالفيديو وبحسب النسخة الاولى منه، نُشر قبل ام ونصف العام، ويرجح أنه صور في العراق داخل مقبرة بمدينة النجف، بعدنا عُثر على نسخة منشورة بتاريخ 18 أيلول عام 2019. 

وهذا ما أكدته وكالة "فرانس برس"، التي ذكرت أن الواقعة حدثت بالفعل في مقبرة "وادي السلام" في النجف، وهي من أكبر مقابر العالم، وأكدت شرطة المدينة ذلك، مشيرة إلى توقيف الشاب.
 
المصدر: سبوتنيك

منوعات

فيديو

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2021-03-11
15:00 | 2021-03-11
12:00 | 2021-03-11
09:00 | 2021-03-11
05:55 | 2021-03-11
23:00 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website