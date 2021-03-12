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برجك اليوم

Lebanon 24
12-03-2021 | 05:54
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الحمل
عقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهني
الثور
طاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب
الجوزاء
ثق بنفسك أكثر 
السرطان
لا تقم اليوم بأي مجازفات في المجال العاطفي وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك
الأسد
يساعدك المخلصون على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات إلاّ أنّ عليك التصرّف بجدّية
العذراء
ردود الفعل الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء
الميزان
 كُن متفائلاً اينما ذهبت، وجنّد طاقاتك في سبيل العمل والتقدم في الوظيفة لكي تحقق ما تصبو إليه وتصل إلى المركز الذي يرضي طموحك
العقرب
معلومات دقيقة تصلك اليوم من شأنها أن تعزّز موقعك وتساعدك على فهم الأمور أكثر
القوس
يوم واعد مهنياً وبانتظارك أفكار بنّاءة قد تدفعك إلى التخطيط للقيام بمشروع مهم تعلق عليه آمالاً كباراً
الجدي
كن أكثر ثقة بقدراتك 
الدلو
تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسراً
الحوت
يوم واعد على الصعيد المهني
 
المصدر: السومرية
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