غريزة الأمومة.. دجاجة تجلس على قطط صغيرة عمياء لحمايتها! (فيديو)





وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "مير 24" الذي نشر الفيديو، فقد صوّر مواطن روسي من قرية غاي كوزور مشهداً جميلاً لقيام دجاجة برعاية مجموعة صغيرة من القطط بدلاً من أمها.



وتظهر المشاهد التي قام المواطن بتصويرها في منطقة مجاورة من مدينة أنابا جلوس دجاجة على 7 قطط صغيرة ما تزال عمياء حديثة الولادة.



واقترب المواطن من الدجاجة بهدف توثيق المشهد الغريب لكنّها دافعت عن الصغار بشراسة فريدة وكأنها صغارها، حيث ظهرت صغار القطط مستمتعة بالدفء أسفل الدجاجة. وثق مقطع فيديو مشهداً فريداً لجلوس دجاجة على 7 قطط صغيرة جداً وقيامها بحمايتها ورعايتها والاهتمام بها كأنها أمّها.وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "مير 24" الذي نشر الفيديو، فقد صوّر مواطن روسي من قرية غاي كوزور مشهداً جميلاً لقيام دجاجة برعاية مجموعة صغيرة من القطط بدلاً من أمها.وتظهر المشاهد التي قام المواطن بتصويرها في منطقة مجاورة من مدينة أنابا جلوس دجاجة على 7 قطط صغيرة ما تزال عمياء حديثة الولادة.واقترب المواطن من الدجاجة بهدف توثيق المشهد الغريب لكنّها دافعت عن الصغار بشراسة فريدة وكأنها صغارها، حيث ظهرت صغار القطط مستمتعة بالدفء أسفل الدجاجة.

وبحسب الموقع، فإنّ مثل هذه القصص غير العادية، موجودة في الطبيعة، وتعبر عن "غريزة الأمومة" الموجودة لدى جميع الحيوانات، وسجلت هذه الحادثة أكثر من مرة، بل سجلت حادثة مشابهة لقيام قطة برعاية مجموعة من الصيصان (صغار الدجاج).