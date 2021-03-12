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منوعات
سجن عريسَيْن بسبب حضور أكثر من 100 شخص حفلَيْ زفافهما!
Lebanon 24
12-03-2021
|
23:00
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أصدرت محكمة أردنية، حكماً بسجن عريسَيْن بسبب مخالفتهما قيود الحجر الصحي في ظلّ تفشي فيروس "كورونا" المستجدّ في البلاد وإقامتهما حفلَيْ زفاف بحضور أكثر من 100 شخص.
وذكرت صحيفة "عمون نيوز" الملحية أنّ وزارة الدفاع الأردنية منعت إقامة تجمعات يشارك فيها أكثر من 100 شخص في ظل الجائحة، وبناء على ذلك، أصدرت محكمة بداية إربد، الحكم بسجن عريس لمدة 6 أشهر وغرامة مقدارها 1000 دينار (نحو 1400 دولار)، كما سجنت والده لمدة 3 أشهر.
وأصدرت المحكمة الحكم بسجن عريس ثانٍ لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى غرامة ألف دينار، لمخالفته أحكام قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، وذلك بإقامة تجمع شارك فيه 150 شخصاً.
المصدر: سبوتنيك
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