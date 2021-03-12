منوعات

لا مكان لليأس في حياة مواليد هذه الأبراج... هل انت من بينها؟

Lebanon 24
12-03-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-802288-637511457106135111.png
Doc-P-802288-637511457106135111.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا حياة من دون أمل ولا يأس مع الحياة، هو المثال الذي يتعين علينا جميعأً تطبيقه كي نواصل العيش والتخطيط والتنفيذ والتقدم إلى الأمام. ويبدو أن هذا ينطبق بشكل خاص على مواليد 3 أبراج فلا داع لأن يشعر هؤلاء بالقلق أو اليأس لأن الحلول لمشاكلهم تتوفر بشكل دائم.

 

من هي هذه الأبراج؟

 

الحمل

قد يشعر مولود الحمل في بعض الأحيان بوطأة الأزمات وبثقل المشكلات التي يواجهها. لكن لا داع لأن يحس بالقلق أو لأن يبالغ في التعبير عن استائه. فالحلول غالباً ما تقدم له على طبق من ذهب. ويعود السبب إلى شخصيته المحببة وإلى إظهاره الجدية في كل عمل يقوم به.

 

الميزان

كثيراً ما يشكو مولود الميزان من تأثير المشاكل والأزمات على المقربين منه. لكنه يعلم تماماً أن عليه التحلي بالصبر لأن الحلول تتوفر بشكل دائم. وقد يحدث هذا مصادفة ومن دون تخطيط مسبق. إذاً من المهم أن يكون فعالاً في ما يقوم به وأن يتقن فن الانتظار.

 

الدلو

هو من أكثر مواليد الأبراج تأثراً بالأزمات التي تحدث في محيطه. والسبب أنه يتفاعل معها بشكل كبير كما أنه يأخذ القرارات العاجلة التي تؤدي الى ارتكابه الأخطاء. ورغم هذا فهو يتلقى الدعم الدائم من المحيطين به. ولهذا لا يمكن أن تدوم أزماته لوقت طويل.

 

 

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2021-03-12
18:00 | 2021-03-12
16:32 | 2021-03-12
15:53 | 2021-03-12
15:00 | 2021-03-12
12:00 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website