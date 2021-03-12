لا مكان لليأس في حياة مواليد هذه الأبراج... هل انت من بينها؟

لا حياة من دون أمل ولا يأس مع الحياة، هو المثال الذي يتعين علينا جميعأً تطبيقه كي نواصل العيش والتخطيط والتنفيذ والتقدم إلى الأمام. ويبدو أن هذا ينطبق بشكل خاص على مواليد 3 أبراج فلا داع لأن يشعر هؤلاء بالقلق أو اليأس لأن الحلول لمشاكلهم تتوفر بشكل دائم.

من هي هذه الأبراج؟

الحمل

قد يشعر مولود الحمل في بعض الأحيان بوطأة الأزمات وبثقل المشكلات التي يواجهها. لكن لا داع لأن يحس بالقلق أو لأن يبالغ في التعبير عن استائه. فالحلول غالباً ما تقدم له على طبق من ذهب. ويعود السبب إلى شخصيته المحببة وإلى إظهاره الجدية في كل عمل يقوم به.

الميزان

كثيراً ما يشكو مولود الميزان من تأثير المشاكل والأزمات على المقربين منه. لكنه يعلم تماماً أن عليه التحلي بالصبر لأن الحلول تتوفر بشكل دائم. وقد يحدث هذا مصادفة ومن دون تخطيط مسبق. إذاً من المهم أن يكون فعالاً في ما يقوم به وأن يتقن فن الانتظار.

الدلو

هو من أكثر مواليد الأبراج تأثراً بالأزمات التي تحدث في محيطه. والسبب أنه يتفاعل معها بشكل كبير كما أنه يأخذ القرارات العاجلة التي تؤدي الى ارتكابه الأخطاء. ورغم هذا فهو يتلقى الدعم الدائم من المحيطين به. ولهذا لا يمكن أن تدوم أزماته لوقت طويل.