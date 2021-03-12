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منوعات
بعد سنة من الزاوج... اكتشفت انه "أصلع"
Lebanon 24
12-03-2021
|
16:32
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قد لا يكون الصلع في حد ذاته سببا وجيها للطلاق والا لكانت حالات الطلاق في العالم لا تعد ولا تحصى. ولكن الأمر يختلف عندما يخفي الزوج صلعه عن زوجته الى ما بعد مرور سنة على زواجهما.
هذا هو السبب الذي ذكرت صحيفة "نيوز انديان اكسبريس" ان زوجة هندية ساقته أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق من زوجها بعد مضي عام على زواجهما. وحسب قوانين الطلاق في الهند يتعين على الزوجين مناقشات مشكلاتهما الزوجية أمام لجنة خاصة للمشورة الزوجية تعمل على التوفيق بين الخصمين للحيلولة دون حدوث الطلاق.
وفوجئت اللجنة بالزوجة وهي تقول ان خلافاتهما غير قابلة للحل لأنها تتعلق بعملية غش وتضليل تعرضت لها عندما قبلت بالزواج من الرجل المعني في يناير 2020 . آنذاك كان شعر رأس الرجل كثيفا ولكنها اكتشفت أخيرا أنه أصلع كليا وانه يخفي صلعه باستخدام شعر مستعار (بيروكة). وقالت الزوجة ان هذا يسبب لها الحرج أمام أقاربها وصديقاتها وانها لم تعد تستطيع العيش معه.
ولم يتضح الأسلوب الذي اتبعه الزوج في اخفاء صلعه عن زوجته على مدى عام كامل وكيف اكتشفت الحقيقة في نهاية المطاف. وبالرغم من محاولة اللجنة ثني الزوجة عن قرار الطلاق لسبب واه كهذا فانها أصرت على المضي قدما في دعواها لأنها تشعر بأنها تعرضت لخيانة.
ومع ذلك حددت اللجنة موعدا آخر للاجتماع بالزوجين بأمل ان تكون الزوجة قد غيرت رأيها وعدلت عن الطلاق.
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