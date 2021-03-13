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برجك اليوم

Lebanon 24
13-03-2021 | 05:55
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الحمل
تتعدد الاحتمالات الإيجابية، وتجد تجاوباً معك بعد تردد وممانعة، فتحول الحوار إلى أكثر إنتاجية وإيجابية
الثور
تطرأ أحداث تولّد بعض الارتباك وتجعلك حائراً
الجوزاء
تعيش وقتاً ديناميكياً وناشطاً يقدّم إليك غير فرصة لتحسين الوضع، شرط التحلّي بالمرونة والتواضع
السرطان
يبتسم لك الحظ اليوم وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك
الأسد
تتغلب على مشكلات جانبية كانت تعيق أمامك التحرّك والتواصل مع الشريك، وتبدأ صفحة جديدة عنوانها التفاهم الكبير
العذراء
تجد حلولاً لبعض المشكلات المستعصية منذ مدة
الميزان
هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية، فقد تندم بعد أن يعود لا ينفع الندم
العقرب
تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك
القوس
قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم
الجدي
تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بمن دون حرج أو إرباك
الدلو
 كن هادئاً وصحّح الأوضاع في العمل
الحوت
تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك
 
المصدر: السومرية
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