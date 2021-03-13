بعد عام على زواجها.. اكتشفت أنّها ذكر!

علمت امرأة صينية متزوجة (26 سنة) من مقاطعة تشجيانغ الشرقية، أنها رجل بعد مراجعتها للمستشفى بسبب إصابتها بخلع في الكاحل.وتشير صحيفة Global Times، إلى أن الأطباء خلال فحصهم لهذه المرأة اكتشفوا عدم وجود الرحم والمبايض عندها، ولكن لديها كروموسوم Y الذكوري.وتشير الصحيفة، إلى أنّ هذه المرأة لم تحمل على الرغم من مرور سنة على زواجها، لأنها من الناحية الوراثية ذكر، على الرغم من عدم اكتشاف الأطباء للأعضاء التناسلية الذكرية عندها. ويعتقد الأطباء أن الأعضاء الذكرية تحللت.ووفقا لرأي الأطباء، يعود السبب في هذا المرض الوراثي، إلى انتشار التزاوج بين الأقرباء في عائلتها.