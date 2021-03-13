منوعات

بعد عام على زواجها.. اكتشفت أنّها ذكر!

Lebanon 24
13-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-802531-637512183627906431.jpg
Doc-P-802531-637512183627906431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علمت امرأة صينية متزوجة (26 سنة) من مقاطعة تشجيانغ الشرقية، أنها رجل بعد مراجعتها للمستشفى بسبب إصابتها بخلع في الكاحل.

وتشير صحيفة Global Times، إلى أن الأطباء خلال فحصهم  لهذه المرأة اكتشفوا عدم وجود الرحم والمبايض عندها، ولكن لديها كروموسوم Y الذكوري.

وتشير الصحيفة، إلى أنّ هذه المرأة لم تحمل على الرغم من مرور سنة على زواجها، لأنها من الناحية الوراثية ذكر، على الرغم من عدم اكتشاف الأطباء للأعضاء التناسلية الذكرية عندها. ويعتقد الأطباء أن الأعضاء الذكرية تحللت.

ووفقا لرأي الأطباء، يعود السبب في هذا المرض الوراثي، إلى انتشار التزاوج بين الأقرباء في عائلتها.
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2021-03-13
05:55 | 2021-03-13
23:00 | 2021-03-12
21:00 | 2021-03-12
18:00 | 2021-03-12
16:32 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website