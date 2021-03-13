في وضح النهار.. شاب يشوه وجه فتاة بآلة حادة بالأردن (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، أمس الجمعة، على وقع نشر مقطع مصور يظهر إقدام شاب على تشويه وجه فتاه على الطريق العام.

الحادثة وقعت في الرصيفة بمحافظة الزرقاء شرق العاصمة عمان، بحسب ما أوردته صحيفة "الدستور" الأردنية.







وأظهر الفيديو شابا يقترب ببطء من فتاتيين تسيران بالشارع، قل أن يستدير فجأة ويطعن إحداهما بألة حادة على وجهها ثم يلوذ بالفرار.



ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الحادثة وقعت قبل أسبوعين في الرصيفة وأن السلطات الأمنية تمكنت من توقيف الجاني، من دون الكشف عن دوافعه، أو حالة الضحية.



وأظهر الفيديو شابا يقترب ببطء من فتاتيين تسيران بالشارع، قل أن يستدير فجأة ويطعن إحداهما بألة حادة على وجهها ثم يلوذ بالفرار.ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الحادثة وقعت قبل أسبوعين في الرصيفة وأن السلطات الأمنية تمكنت من توقيف الجاني، من دون الكشف عن دوافعه، أو حالة الضحية.