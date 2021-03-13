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منوعات
بـ"70 مليون دولار"...من اشترى اللوحة الرقمية التي "شغلت العالم"؟
Lebanon 24
13-03-2021
|
23:00
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كشفت دار المزادات كريستيز، الجمعة، تفاصيل عن هوية مشتري عمل فني رقمي شغل العالم بقيمة 70 مليون دولار.
وقالت الدار إن المشتري يستخدم اسم مستعار "ميتاكوفان" وهو مستثمر في العملات المشفرة.
والمزاد للعمل الفني للفنان الأميركي مايك وينكلمان المعروف بـ Beeple، عرض في المزاد الذي انتهى الخميس، يعد الأول من نوعه لعمل رقمي لا يوجد في الشكل المادي يعرض من قبل دار مزادات كبرى.
وتمت المصادقة على العمل من قبل blockchain ، مما يؤكد أصالته وملكيته، في نوع جديد من الأصول الرقمية.
وقالت الدار في بيان إن ميتاكوفان الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي هو مؤسس ميتابورز، أكبر صندوق للأصول الرقمية غير القابلة لاستصدار مثيل لها.
والعمل الذي يحمل اسم "كل يوم- أول 5000 يوم" هو عبارة عن مجموعة من 5000 صورة فردية، تم تصميم كل منها عبر الكمبيوتر بشكل يومي على مدار أكثر من ثلاثة عشر عاما.
وبيع العمل بمبلغ 69,346,250 دولار والتي دفعها ميتاكوفان في شكل عملة مشفرة.
وأدخل العمل الفنان الأميركي لقائمة أفضل ثلاثة فنانين على قيد الحياة.
المصدر: (رويترز)
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