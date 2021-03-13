منوعات

بـ"70 مليون دولار"...من اشترى اللوحة الرقمية التي "شغلت العالم"؟

Lebanon 24
13-03-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-802632-637512403073671733.jpeg
Doc-P-802632-637512403073671733.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دار المزادات كريستيز، الجمعة، تفاصيل عن هوية مشتري عمل فني رقمي شغل العالم بقيمة 70 مليون دولار.

وقالت الدار إن المشتري يستخدم اسم مستعار "ميتاكوفان" وهو مستثمر في العملات المشفرة.

والمزاد للعمل الفني للفنان الأميركي مايك وينكلمان المعروف بـ Beeple، عرض في المزاد الذي انتهى الخميس، يعد الأول من نوعه لعمل رقمي لا يوجد في الشكل المادي يعرض من قبل دار مزادات كبرى.

وتمت المصادقة على العمل من قبل blockchain ، مما يؤكد أصالته وملكيته، في نوع جديد من الأصول الرقمية.

 وقالت الدار في بيان إن ميتاكوفان الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي هو مؤسس ميتابورز، أكبر صندوق للأصول الرقمية غير القابلة لاستصدار مثيل لها.

والعمل الذي يحمل اسم "كل يوم- أول 5000 يوم" هو عبارة عن مجموعة من 5000 صورة فردية، تم تصميم كل منها عبر الكمبيوتر بشكل يومي على مدار أكثر من ثلاثة عشر عاما.

وبيع العمل بمبلغ 69,346,250 دولار والتي دفعها ميتاكوفان في شكل عملة مشفرة.

وأدخل العمل الفنان الأميركي لقائمة أفضل ثلاثة فنانين على قيد الحياة. 
المصدر: (رويترز)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:19 | 2021-03-14
06:00 | 2021-03-14
21:00 | 2021-03-13
18:00 | 2021-03-13
15:00 | 2021-03-13
12:00 | 2021-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website