مبادرة فريدة.. فرصة لعناق الأغنام في زمن العزل!

في مبادرة فريدة من نوعها، تعرض مزرعة ألمانية فرصة لعناق الأغنام على من يشعرون بأنّهم محرومون من التواصل الإنساني بسبب قيود فيروس "كورونا" وإجراءات العزل.وقالت ليكسا فوس التي تدير برنامجاً تعليمياً في مزرعة بالقرب من هاتنغن في غربي ألمانيا لتشجيع الناس على الاقتراب من الحيوانات: "لدينا أغنام رائعة هنا تشعر بسعادة غامرة إذا جاء إلينا زائرون".وأضافت: "أسمح للناس بزيارة الأغنام بلا رقيب وقضاء وقت ممتع معها في الطبيعة وبعيداً عن أي كمامات أو تباعد اجتماعي"، وفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".