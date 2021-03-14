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منوعات
رفض ارتداء الكمامة في الطائرة.. فكان الثمن غرامة بـ 15 ألف دولار!
Lebanon 24
14-03-2021
|
09:00
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تعرّض أحد الركاب على متن طائرة إلى غرامة تبلغ قرابة الـ 15 ألف دولار، وذلك بعد رفضه لارتداء الكمامة خلال إحدى الرحلات المتجهة من الولايات المتحدة الأميركية إلى جمهورية الدومينيكان.
وفي التفاصيل التي نقلتها شبكة "سكاي نيوز" عن موقع "إن بي سي"، فقد رفض راكب على متن طائرة شركة "جيت بلو" ارتداء كمامة كإجراء إجباري للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وأسهب في شرب الخمر، وقام بـ"سلوكيات بغيضة"، مما كلفه غرامة قدرها 14500 دولار فرضتها عليه إدارة الطيران الفيدرالية.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنّ الطيار قام بالدوران بالطائرة في رحلة 23 كانون الأول المتجهة إلى جمهورية الدومينيكان، وعاد إلى مطار "جون إف كينيدي الدولي" في نيويورك، بعد تصرفات الراكب.
وتتطلب سياسة "جيت بلو" التي تتطابق مع القانون الفيدرالي، من الركاب ارتداء كمامات للوجه بسبب جائحة "كوفيد-19"، وتحظر لوائح إدارة الطيران الفيدرالية على الركاب شرب الكحول الذي يجلبونه على متن الطائرة.
وقالت وكالة الطيران إن الراكب زاحم الشخص الجالس بجواره، وبدأ بالصراخ بصوت مرتفع، ورفض ارتداء الكمامة، مما أجبر العاملين في الطائرة على نقله لمقعد آخر.
المصدر: سكاي نيوز
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