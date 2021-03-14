مأساة طبيبة.. اقتحموا شقتها بحجة اختلائها برجل غريب فانتحرت!

قررت النيابة المصرية حبس 3 أشخاص وعرض رابع على مستشفى حكومي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإخلاء سبيل متهمة خامسة وهي ربة منزل، بعدما اتهموا بالتسبب في انتحار طبيبة ألقت بنفسها من شرفة شقتها بالطابق السادس إثر اقتحامهم لشقتها بحجة "اختلائها برجل غريب جاء لزيارتها

".

وحدثت الواقعة في منطقة دار السلام شرق القاهرة يوم الجمعة الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع طبيبة تبلغ من العمر 34 عاما بعد إلقائها بنفسها من شرفة مسكنها.

وتبين أن المتهمين كسروا باب شقة الطبيبة، خلال زيارة صديق لها، واتهموها بممارسة الرذيلة، وهو ما لم يثبت.

وكشفت التحقيقات أن صاحب العقار وزوجته وأحد السكان اقتحموا شقة الطبيبة أثناء تواجدها في شقتها برفقة الصديق، وتعدوا عليهما بالضرب المبرح، فحاولت الهروب منهم، فسقطت من شرفة شقتها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وتبين من التحقيقات أن الصديق جاء لزيارة الطبيبة للاطمئنان عليها، ونظرا لكونها غير متزوجة شك المتهمون بوجود علاقة غير شرعية بينهما.

وتم ضبط المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.