منوعات

مأساة طبيبة.. اقتحموا شقتها بحجة اختلائها برجل غريب فانتحرت!

Lebanon 24
14-03-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-802797-637512902747977020.PNG
Doc-P-802797-637512902747977020.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت النيابة المصرية حبس 3 أشخاص وعرض رابع على مستشفى حكومي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإخلاء سبيل متهمة خامسة وهي ربة منزل، بعدما اتهموا بالتسبب في انتحار طبيبة ألقت بنفسها من شرفة شقتها بالطابق السادس إثر اقتحامهم لشقتها بحجة "اختلائها برجل غريب جاء لزيارتها".

 

وحدثت الواقعة في منطقة دار السلام شرق القاهرة يوم الجمعة الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع طبيبة تبلغ من العمر 34 عاما بعد إلقائها بنفسها من شرفة مسكنها.

 

وتبين أن المتهمين كسروا باب شقة الطبيبة، خلال زيارة صديق لها، واتهموها بممارسة الرذيلة، وهو ما لم يثبت.

 

وكشفت التحقيقات أن صاحب العقار وزوجته وأحد السكان اقتحموا شقة الطبيبة أثناء تواجدها في شقتها برفقة الصديق، وتعدوا عليهما بالضرب المبرح، فحاولت الهروب منهم، فسقطت من شرفة شقتها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

 

وتبين من التحقيقات أن الصديق جاء لزيارة الطبيبة للاطمئنان عليها، ونظرا لكونها غير متزوجة شك المتهمون بوجود علاقة غير شرعية بينهما.

 

وتم ضبط المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2021-03-14
21:00 | 2021-03-14
15:00 | 2021-03-14
12:00 | 2021-03-14
10:30 | 2021-03-14
09:00 | 2021-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website