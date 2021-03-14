لا يحبون القيام بأي عمل.. هذه الأبراج هي الأكثر خمولاً

هناك فئة من الناس لا يمكنهم الثبات في مكانهم، فهم عليهم القيام بشيء ما طوال الوقت. في المقابل هناك فئة لا تحب القيام بأي شيء وأي جهد مهما كان حجمه يجعلهم يشعرون بإنهاك ما بعده إنهاك.. وهناك الفئة التي تعتبر قمة في الخمول والتي لا تحب القيام بأي عمل مهما كان نوعه، فكل ما تريد القيام به هو التكاسل والراحة. ولكن احياناً الخمول قد لا ينبع من كسل جسدي بل من واقع نفسي يفرض نفسه ويجعل الاشخاص عاجزة عن القيام باي شيء كان رغم محاولتها لانجاز ما عليها انجازه.

فهل انت من فئة الابراج الخمولة؟

الثور

الثور هو البرج الاكثر خمولاً لا لانه يخاف من العمل الجدي بل على العكس فهو من الابراج المعروفة بتفانيها تجاه اي شيء تقوم به ولكن بسبب عشقه للراحة. الامور المادية والتي هي جزء اساسي من حياة الثور هي التي تدفعه الى تحقيق اهدافه، وغالباً ما يحققها بشكل مبكر. وحين يصل الى ما يريده فحينها سيدخل مرحلة الخمول، اي انه عوض وضع اهداف جديدة يكتفي بما حققه ويمضي حياته وهو يدلل نفسه ويتكاسل.

السرطان

خمول السرطان ينبع من واقع انه من الابراج التي تقلق بشكل دائم حول كل شيء. والقلق هذا يشل قدرته على القيام باي شيء كان. فكل ما يقوم به هو القلق حول الحاضر والمستقبل وبالتالي لا مكان ولا وقت لانجاز اي عمل فعلي. والمشكلة الاكبر هو ان القلق يدفع السرطان الى الافراط في تناول الطعام في محاولة منه لتخدير مشاعر القلق.

العقرب

العقرب حاله حال الثور يحب كل الامور الجميلة في الحياة.. ولكن بينما العقرب يسعى للسلطة الا انه غالباً ما يغرق في افكاره السودواية ويسمح لنفسه بالانجرار خلف المغريات.

وهكذا قد يمضي العقرب حياته وهو يلاحق ملذاته الخاصة عوض القيام باي عمل جدي وفعلي.

الأسد

الأسد من الأبراج التي يخيل إليها أحياناً بان سحرها واعجاب الاخرين بها يكفي كي تشق طريقها في الحياة من دون القيام باي جهد يذكر. البرج هذا حتى وحين يلاحق احلامهم وربما "يعمل بجهد" من اجل تحقيقها فهو يكره العمل ولكنه يستمتع بالنجاح وبالإهتمام.

الخمول من خصال الاسد المعروفة.. فهو ورغم كونه يملك صفات القيادة بالفطرة لكنه غالباً ما لا يتقدم لان التقدم يعني القيام بالكثير من الاعمال وهذا ما لا يريد القيام به.

القوس

القوس من الابراج التي تكره فكرة الالتزم بشيء محدد وبقوة. فهو يحب حريته ولا يريد لا شيء ان يجعله يبقى في مكانه سواء كان ذلك وظيفة أو علاقة أو اي شيء اخر. الإلتزام بالقيام بعمل محدد يستنزف القوس لانه يتطلب الالتزام بشكل يومي وتكريس كل الوقت والجهود من اجل انجازه.. وهذا بالنسبة اليه الجحيم.

القوس من النوع الخمول لا لانه يكره العمل بل لانه يكره العمل الذي يطلب منه القيام به. لاننا سنجده يضع كل وقته وجهده في اماكن اخرى تروق له.. ولكن غالبية الامور التي تروق للقوس لا تعود عليه أو على غيره بالفائدة.

الحوت

الحوت من الابراج التي يساء فهمها بشكل دائم. برج حساس جداً وبالتالي فهو يتأثر بكل شيء في حياته.. وبما انه لا يملك القوة العاطفية التي تمكنه من مواجهة مصاعب الحياة ويضاف الى ذلك واقع انه يميل للعب دور الضحية معظم الوقت فهو مشغول بالتحسر على ما ضاع منه وندب حظه العاثر ما يعني انه لا يوجد لا الوقت ولا الجهد للقيام باي عمل مثمر.