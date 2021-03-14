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اضحك عليها تنجلِ!

Lebanon 24
14-03-2021 | 06:19
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كتبت الصحافية والروائية العراقية إنعام كجه جي في "الشرق الأوسط": فهمنا أن الست "كورونا" فرضت علينا أن نتعامل عبر الشاشة. نؤدي من خلالها واجباتنا الوظيفية ونستشير الطبيب ونزور أصدقاءنا ونرتاد الحفلات الموسيقية ونشتري حليب الأطفال ونوصي على صينية بقلاوة. لكن ما يصعب فهمه هو أن يدغدغك الحاسوب لتكركر في الضحك.
هذا ما يقترحه معرض طريف يستضيفه متحف الإنسان في باريس. معرض عن الضحك وعلم القهقهة. فالقهقهة علم مثل الطب والعَروض والفيزياء النووية. إن الوباء يثقل على البشرية منذ سنة. والقائمون على المتحف يحاولون التخفيف عن الزائر المنتظر. يقولون له: "اضحك عليها تنجلِ". ومن الآن وحتى تنجلي سيبقى الزوار افتراضيين، يتجولون عبر الشاشة ويتفرجون على المعروضات وهم جالسون في بيوتهم.
يقول الإعلان إنه مناسبة عائلية، يُستحسن القيام بالزيارة مع العيال من سن السادسة. نزهة مسلية رغم أن المعرض يقوم على أسس علمية رصينة، مع شيء من المزاح الذي لا يفسد للعلم قضية. إنه يستجوب خاصية الضحك في النوع البشري. لقد أثبت داروين أن الضحك مصدر لتماسك الجماعة، عرفته كل المجتمعات. وهو ملحوظ حتى لدى الحيوانات. فالإنسان ليس وحده الحيوان الضاحك كما كنا نتصور. وهناك صور وأفلام تثبت أن القردة والفئران تضحك مثلنا. لكن حذار من ابتسامة الليث إذا رأيت نيوبه بارزة.
 
 
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المصدر: الشرق الأوسط
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