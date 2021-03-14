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اصطاد سمكة ثمنها 2.6 مليون دولار.. وتناولها مع أصدقائه!

Lebanon 24
14-03-2021 | 23:00
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نشر صياد سمك من النيجر صوراً لسمكة من نوع "بلو مارلن"، يبلغ ثمنها 2.6 مليون دولار، قام باصطيادها وتناولها مع أصدقائه.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عن موقع "بزنس إنسايدر"، فقد اصطاد الشاب الذي لم يكشف عن اسمه السمكة النادرة باهظة الثمن، في منطقة أندوني.
ووفق ما ذكر موقع "سي إن بي سي"، يبلغ ثمن الرطل الواحد من السمكة قرابة 32 ألف دولار. وقد يصل طول الإناث من هذه السمكة إلى 14 قدماً، في حين قد يبلغ وزنها أكثر من 1985 رطلاً.
 
ولا تعد هذه الفئة من الأسماك مخصصة للاستهلاك البشري نظراً للكمية المرتفعة من الزئبق في لحومها، ولكنها تقدم نيئة في اليابان.
 
 

وتنتشر هذه الأسماك بشكل واسع في المحيطات الاستوائية، ويقبل صيادو الأسماك عليها وذلك نظرا لحجمها الكبير، وقدرتها القتالية، ومقاومتها الكبيرة.
 
المصدر: سكاي نيوز
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